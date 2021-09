Lange Zeit galt es als Guilty Pleasure, doch inzwischen sind Realityshows gesellschaftsfähig geworden: In den Mittagspausen werden die neuen Episoden von "Der Bachelor", "Big Brother", "Love Island" und Co mit den KollegInnen genauestens analysiert, mit den TeilnehmerInnen mitgefiebert und mitgelitten.

Warum uns Trash-TV so gut gefällt? Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Volker Agar angelehnt an Forscherin Ulrike Prokop in der "taz" beschreibt.

Die Kulturtheoretikerin geht davon aus, dass Menschen aus einer Faszination der Selbstdarstellung heraus gerne Trash-TV anschauen und moralische Debatten unter dem Publikum der Grund für hohe Einschaltquoten sind. Volker Agar schreibt zudem von einer "eigenen Unvollkommenheit", die man mit Realityshows kompensiert, indem man statt der eigenen die Charakterschwächen der Figuren kritisiert.

Damit geht einher: Alle Gesellschaftsschichten können Trash-TV-Formate mögen. Der Bildungsgrad spielt dabei überhaupt keine Rolle, wie Anja Rützel in ihrem Buch "Trash TV. 100 Seiten" unterstreicht, indem sie auf die ZuschauerInnenanalyse von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2015 verwies. Die zeigt nämlich: Ein Drittel der ZuschauerInnen hatte einen AHS-Abschluss, ein Viertel waren AkademikerInnen. Interesse geweckt? Hier geht's direkt zum Buch "Trash TV. 100 Seiten" von Anja Rützel.