Die 7 traurigsten Tode von Filmcharakteren

In "I am Legend" ist Will Smith der scheinbar letzte menschliche Bewohner New Yorks. Die gesamte Menschheit ist zu Zombies mutiert und Smith kämpft nur mit seinem Hund Sam an der Seite ums Überleben. Seit Jahren ist der Schäferhund seine einzige Stütze und als dieser auch noch von einem Zombie gebissen wird, droht ihm die völlige Einsamkeit.

Der Versuch, ihn mit einer Spritze zu heilen, misslingt, und um nicht von ihm gefressen zu werden, muss Smith seinen zum Zombie mutierenden vierbeinigen Freund mit bloßen Händen erwürgen.