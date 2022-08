"Triangle of Sadness": Erster Trailer zur Woody Harrelson-Satire

Regiestar Ruben Östlund

"Triangle of Sadness" ist die erste englischsprachige Produktion des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund. Östlund hat bei der schwedischen Filmlegende Roy Andersson studiert und sich in den letzten 20 Jahren als Spezialist der Gesellschaftssatire etabliert. Er richtet seinen Blick immer dorthin, wo wir gerne wegschauen und kreiert dadurch unangenehme Momente, die zwischen Komödie und Tragödie changieren.

Seinen Durchbruch hatte Östlund mit der Urlaubskomödie "Höhere Gewalt". Seinen Karrierehöhepunkt erreichte er 2017 mit der Goldenen Palme für seine Museumssatire "The Square", wo er die falsche Empathie in westlichen Gesellschaften unter die Lupe nahm. Mit "Trinagle of Sadness" erhielt er im Mai 2022 erneut die Goldene Palme in Cannes und gehört somit zu einem kleinen Kreis an Regisseuren, die den Preis zwei Mal gewinnen konnten.

Auch wenn es noch ein weiter Weg zu der Oscar-Verleihung ist, wäre es eine Überraschung, wenn "Triangle of Sadness" keine Nominierung erhalten würde.

"Triangle of Sadness" erscheint am 14. Oktober in den österreichischen Kinos.