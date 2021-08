"Kate": Erster Trailer zu Netflix-Actionfilm mit Woody Harrelson

Woody Harrelson

Neben Winstead steht auch Woody Harrelson vor der Kamera. Auch wenn der Starschauspieler nur wenige Drehtage am Set war, brachte er die nötige Coolness mit, um seine Figur in den Vordergrund zu rücken. "Woody ist Woody. Es ist ein Abenteuer mit ihm zu arbeiten. Er ist sehr fokussiert und sehr liebenswürdig. Er hat seinem Charakter den notwendigen Swagger gegeben“, so der Regisseur.

"Kate" besticht durch eine eigenwillige Neonästhetik, packenden Actionszenen und einem ausgeklügeltem Kostümbild, das den nötigen Humor in die Geschichte bringt.

"Kate" erscheint am 10. September auf Netflix.