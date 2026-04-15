Ein neuer Trailer zu "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" zeigt Szenen aus den 50. Hungerspielen und deren Vorbereitungen. Im Mittelpunkt des Prequels steht Haymitch Abernathy (Joseph Zada), der spätere Mentor von Katniss Everdeen und Peeta Mellark, der in den ersten vier Panem-Filmen von Woody Harrelson gespielt wurde. Abernathy tritt nun, 24 Jahre vor Everdeens eigener Teilnahme, bei den Hungerspielen an.

Setzen sich die Tribute gegen Präsident Snow zur Wehr?

Zum Jubel-Jubiläum treten statt 24 Tributen erstmals 48 Teilnehmer gegeneinander an. Vor dem Publikum präsentieren sich die Tribute, während Moderator Caesar Flickerman (Kieran Culkin) den jungen Haymitch direkt anspricht: "Was sagst du dazu, dass bei den Spielen diesmal 100 Prozent mehr Konkurrenten dabei sind als sonst?" Haymitchs Antwort: "Ich glaube, dass sie auch hundertprozentig so dumm sind wie sonst."

Der Trailer zeigt zudem Hinweise auf die wachsende Skepsis gegenüber dem Kapitol und Präsident Coriolanus Snow (Ralph Fiennes). "Präsident Snow hat so viel Macht", sagt Haymitch in einer Szene. Andere Tribute denken offenbar über Widerstand nach. "Wenn wir die Spiele stoppen können, können wir auch das Kapitol stoppen", ist im Trailer zu hören. Effie Trinket (Elle Fanning) hat jedoch klare Erwartungen. "Geh raus und mach dich absolut unvergesslich", weist sie Haymitch an.