Tricky Women Tricky Realities 2025: Festival-Highlights

Up & Coming versammelt filmische Arbeiten von Newcomer:innen , die ihre Erstlingswerke präsentieren oder derzeit noch an Ausbildungsstätten studieren.Mit kreativer Ausdrucksstärke, Mut und Einfallsreichtum fordern die Filme die Konventionen der Filmindustrie heraus. Mehr dazu hier und hier .

ALLIANCES

Ein Highlight bildet dieses Jahr das kuratierte Programm Alliances, das durch gezielte Rückgriffe auf Arbeiten der letzten Jahre einen Fokus auf künstlerische, intime und politische Allianzen und Kompliz:innenschaften richtet. Die Kurzfilme erforschen generationenübergreifende Netzwerke, feministische Allianzen und chosen families, die Räume und Schlupflöcher des Widerstands und der Fürsorge in einer patriarchal strukturierten Welt schenken. Alliances wird auch im Stand 129 in Favoriten nach dem "Pay as you can"-Prinzip gezeigt. Mehr zu Alliances >> hier.