2014 haben Matthew McConaughey (55) und Woody Harrelson (63) mit "True Detective" Seriengeschichte geschrieben. Könnten sie nochmal als ungleiche Ermittler Rust Cohle und Marty Hart zurückkehren? Wenn es nach Serienschöpfer Nic Pizzolatto (49) geht, auf jeden Fall. In dem Podcast "Nothing Left Unsaid" verriet er, dass er schon eine Story für Cohle und Hart im Kopf habe. Zu Papier gebracht habe er sie aber noch nicht.

Bisher vier Staffeln mit unterschiedlicher Besetzung

Die erste Staffel von "True Detective" wurde von der Kritik als Meilenstein des Krimigenres gefeiert. Beim Nachfolger mit den neuen Hauptdarstellern Colin Farrell (49) und Vince Vaughn (55) sah dies schon anders aus. Nach der soliden dritten Runde mit Mahershala Ali (51) und Stephen Dorff (51) zog sich Nic Pizzolatto aus dem operativen Geschäft zurück.

In Staffel vier mit dem Untertitel "Night Country" übernahm Issa López (53) das Zepter als Showrunnerin. Ihre Miniserie mit Jodie Foster (62) und Kali Reis (38) konnte die beste Quote in der Geschichte von "True Detective" vorweisen. Nic Pizzolatto war derweil weniger angetan von ihrer Arbeit.