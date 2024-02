Die Grenzen des menschlichen Durchhaltevermögens

Für die Serie wurde aber nicht lange in Alaska gedreht. Und dafür gab es mehrere gute Gründe. "So sehr wir auch den Elementen der Geschichte treu bleiben wollten, der Teil Alaskas, in dem wir drehen mussten - oberhalb des Polarkreises, wo sich die Nacht zu Monaten ausdehnt - besitzt nicht die [notwendige] Infrastruktur", erklärte López "Total Film". "Es ist eine große Produktion. Und in Alaska herrschen in den Monaten, in denen wir dort drehen wollten, Temperaturen von bis zu minus 36 Grad Celsius", erzählte sie weiter. Dies übersteige nicht nur die Grenzen des menschlichen Durchhaltevermögens, es werde auch der Punkt erreicht, an dem die Kameras nicht mehr funktionieren.