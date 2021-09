Düster und dramatisch

Obwohl Hart einen Comedian spielt, darf man sich wohl kaum witzige Momente erwarten, denn die Produktion wird von Netflix mit den Kennzeichnungen "ausgefallen, düster, dramatisch" versehen.

Gerade in letzter Zeit nimmt Hart eher ernste Film-Rollen an, wie man auch an dem Netflix-Drama "Fatherhood" erkennt, das ihn in einer fordernden Rolle als echten Charakter-Darsteller zeigen wird.