Türkische Filmtage in der Wiener Urania

Es ist der 22. Mai 1963. Unzufrieden mit der sozialen und politischen Situation in der Türkei plant eine Gruppe von Militäroffizieren einen Staatsstreich, um die Regierung in Ankara zu stürzen. Ihre Mitverschwörer in Istanbul sollen währenddessen den nationalen Radiosender übernehmen, um eine offizielle Ankündigung des Putsches abzugeben. Aber der Plan geht nicht auf. Angesichts einer Reihe von Hindernissen, wie z.B. das Fehlen eines Radiosendertechnikers und ihre eigene Unzulänglichkeit, bemühen sich die Verschwörer, ihren Plan aufrechtzuerhalten und den Erfolg des Staatsstreichs bekanntzugeben – unwissend darüber, ob er überhaupt stattgefunden hat. Basierend auf wahren Ereignissen ist "The Announcement" ein ironischer Kommentar zur politischen Vergangenheit – und der Gegenwart – der Türkei.

Zu sehen am 3.12 um 20:15 in der Urania