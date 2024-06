Sylvester Stallones Vorstoß in den Serien-Sektor hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen. Seine Rolle des Mafia-Unterbosses Dwight "The General" Manfredi in der Paramount+-Produktion "Tulsa King" wurde für den Streaming-Dienst zum echten Renner, weshalb es nicht weiter verwunderlich ist, dass die Verantwortlichen noch vor dem Finale der ersten Staffel nun Staffel 2 hinterherschicken. Showrunner ist Taylor Sheridan, den wir als "Sicario"-Autor und "Wind River"-Regisseur kennen und von dem auch die angesagte "Yellowstone"-Serie stammt. Hier ist der Trailer dazu:

Wie äußert sich Paramount zu dem Projekt? Paramount-Programmchefin Tanya Giles sagte im Statement der Presseaussendung zur Serien-Verlängerung: "Mit der Kombination aus dem unvergleichlichen Sylvester Stallone und Taylor Sheridans düster-komödiantischer Variante des beliebten Mafioso-Genres haben wir in 'Tulsa King' unseren neuesten Hit gefunden. Die Premiere der Serie auf Paramount+ trug zu einem Rekordtag bei der Anmeldung bei.“ Produzent David Glasser fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr über den Erfolg von 'Tulsa King'. Es ist eine lustige, frische Serie, die das Publikum nicht zuletzt wegen ihres Stars Sylvester Stallone freudig aufgenommen hat. Wir sind Chris McCarthy und den MTV Entertainment Studios für ihre anhaltende Unterstützung dankbar und freuen uns darauf, für Staffel 2 wieder am Set zu sein."

Worum geht es in "Tulsa King"? In der Serie wird Manfredi nach 25jähriger Haft aus dem Gefängnis entlassen, doch seine New Yorker Mafia-Familie nimmt ihn nicht wieder mit offenen Armen auf, sondern schickt ihn sofort nach Oklahoma, wo er in der Stadt Tulsa ein neues Syndikat schaffen soll. Aber die dortigen Cowboys und Hippies lassen das zu keiner leichten Aufgabe für ihn werden. Manfredi ist hat im Nehmen und nicht leicht zu entmutigen. Er beginnt sein eigenes Imperium aufzubauen und sichert sich dazu die Mithilfe von sehr unterschiedlichen Charakteren – darunter Garrett Hedlund ("Tron: Legacy"), Andrea Savage ("iZombie"), Annabella Sciorra ("Die Sopranos") und Martin Starr ("Silicon Valley").

Was passiert in Staffel 2? In der zweiten Staffel bauen Dwight (Stallone) und seine Crew weiter ihr wachsendes Imperium in Tulsa auf. Als sie gerade ihren Weg gefunden haben und alles läuft, stellen sie fest, dass sie nicht die Einzigen sind, die ihren Anspruch geltend machen wollen: Angesichts der Bedrohung durch die Mafia von Kansas City und einem mächtigen Geschäftsmann kämpft Dwight darum, seine Familie und seine Crew zu schützen und gleichzeitig den Überblick über all seine Geschäfte zu behalten. Zudem hat er noch eine unvollendete Angelegenheit in New York zu erledigen.

Wann ist "Tulsa King"-Staffel 2 zu sehen? "Tulsa King"-Staffel 2 feiert am 15. September auf Paramount+ in Österreich, Deutschland und der Schweiz Premiere.