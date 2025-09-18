Fans der Serie "Tulsa King" haben Grund zur Freude: Die Show mit Sylvester Stallone (79) wurde vor dem Start der dritten Staffel frühzeitig verlängert. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Die Bestellung einer vierten Staffel war wohl Formsache: Die Serie war dem Bericht zufolge letztes Jahr die erfolgreichste Originalserie auf Paramount+.

In der dritten Staffel, die am 21. September anläuft, muss sich Dwight (Stallone) unterdessen mit den Dunmires auseinandersetzen, eine mächtige und wohlhabende Familie, die eine Gefahr für Dwights wachsendes Imperium darstellt.

Neben Stallone spielen in der dritten Staffel unter anderem Neal McDonough ("Suits", 59), Frank Grillo ("Boss Level", 60) und Garrett Hedlund ("Triple Frontier", 41) mit. Robert Patrick ("Terminator 2", 66) stellt das Familienoberhaupt Jeremiah Dunmire dar.