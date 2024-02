Nach TV-Doku über Machtmissbrauch: Rückendeckung für Betroffene

Namhafte Schauspieler wie Cornelius Obonya und Erwin Steinhauer stärken jenen Schauspielerinnen und Schauspielern den Rücken, die in der NDR-Doku "Gegen das Schweigen" über Machtmissbrauch und Übergriffe in Theater und Film berichten. In dem Film, der am 11. März im NDR ausgestrahlt wird und bereits online abrufbar ist, werden schwere Vorwürfe gegen die Regisseure Paulus Manker und Julian Pölsler erhoben. Auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) meldete sich zu Wort.