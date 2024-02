Anklage gegen französischen Regisseur nach Übergriffs-Vorwürfen

Der Fall heizte die MeToo-Debatte in Frankreich an, nun hat die Justiz nach Belästigungsvorwürfen der bekannten französischen Schauspielerin Adèle Haenel Anklage gegen den Regisseur Christophe Ruggia (59) erhoben. Die Pariser Staatsanwaltschaft werfe dem Regisseur die sexuelle Belästigung einer Minderjährigen innerhalb einer Autoritätsbeziehung vor, berichteten am Donnerstag der Sender RMC und weitere Medien unter Verweis auf Justizkreise.

Die Schauspielerin bestätigte dem Investigativportal Mediapart, dass sie am Donnerstag von der Anklage erfahren habe. Ruggias Anwälte wollten sich am Donnerstag nicht äußern. Der Regisseur hatte die Vorwürfe bestritten.