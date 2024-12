Mit "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" lässt RTL am 11. Dezember das Jahr Revue passieren. In den kommenden Wochen werden weitere TV-Sender auf die wichtigsten Themen von 2024 blicken. Eine Übersicht .

Die ARD zeigt ihren Jahresrückblick am Mittwoch, dem 18. Dezember , um 21:45 Uhr im Ersten. Themen sind die weltweiten Kriege, die Naturkatastrophen und die Spaltung der Gesellschaft, die hierzulande, aber auch in den USA und anderen Ländern spürbar ist. Auch über Falschinformationen und Koalitionen wird sich der Jahresrückblick drehen. Positiver wird es dann mit den sportlichen Themen wie Europameisterschaften und Olympische Spiele oder den Pop-Phänomenen, die um die Welt gehen. Moderatorin Esther Sedlaczek (39), Komiker Guido Cantz (53), "Tagesthemen"-Moderatorin Julia-Niharika Sen (57), ARD-Meteorologe Sven Plöger (57) und "Tatort"-Kommissar Wolfram Koch (62) werden den Jahresrückblick gestalten.

Markus Lanz - Das Jahr 2024

"Markus Lanz - Das Jahr 2024" wird am Donnerstag, dem 19. Dezember, um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Moderator Markus Lanz (55) wird in der rund zweistündigen Sendung erneut mit Stars und nicht-prominenten Gästen auf die Themen des Jahres blicken. Mit Einspielfilmen werden die Gäste und die Themen des Abends präsentiert und näher beleuchtet. Es sollen Menschen und ihre Geschichten in den Mittelpunkt gerückt werden, um "zu erklären und zu hinterfragen, was in Gesellschaft, Politik, Film, Musik und Sport bewegt hat", geht aus der Ankündigung hervor.