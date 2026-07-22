TV Premiere: Schlagerliebe LIVE aus Berlin vom Schlagerolymp

Für Schlagerfans wird der Sommer bei RTL Up zur festen Verabredung: Unter der Marke Schlagerliebe präsentiert der Sender auch in diesem Sommer die größten Schlager-Events, mitreißende Open-Air-Stimmung und jede Menge musikalische Höhepunkte. Donnerstags zur Primetime erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Programm voller Hits, Emotionen und unvergesslicher Momente.

Als Höhepunkt gilt „Schlagerliebe LIVE aus Berlin vom Schlagerolymp“ am 23. Juli um 20:15 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Menowin Fröhlich, Anna-Carina Woitschack, Eloy de Jong sowie viele weitere Publikumslieblinge. Vor der beeindruckenden Kulisse treffen große Hits auf emotionale Geschichten und ausgelassene Sommerstimmung.