TV Premiere: Schlagerliebe LIVE aus Berlin vom Schlagerolymp
Für Schlagerfans wird der Sommer bei RTL Up zur festen Verabredung: Unter der Marke Schlagerliebe präsentiert der Sender auch in diesem Sommer die größten Schlager-Events, mitreißende Open-Air-Stimmung und jede Menge musikalische Höhepunkte. Donnerstags zur Primetime erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Programm voller Hits, Emotionen und unvergesslicher Momente.
Als Höhepunkt gilt „Schlagerliebe LIVE aus Berlin vom Schlagerolymp“ am 23. Juli um 20:15 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Menowin Fröhlich, Anna-Carina Woitschack, Eloy de Jong sowie viele weitere Publikumslieblinge. Vor der beeindruckenden Kulisse treffen große Hits auf emotionale Geschichten und ausgelassene Sommerstimmung.
Newcomer Contest
Ein besonderer Höhepunkt innerhalb des Events ist der „Schlagerliebe Newcomer Contest“. Zehn Nachwuchstalente erhielten die Chance, auf der großen Bühne des Schlagerolymps ihr Können unter Beweis zu stellen. Bewertet wurden die Auftritte von einer hochkarätig besetzten Jury mit Jay Khan, Eloy de Jong und Katrin Nebel-Voigt. Durch den Wettbewerb führt Moderator Norman Langen. Dazu sorgt Schlager-Comedy-Mann Daniel Storb für beste Unterhaltung, exklusive Interviews und frische Backstage-Storys direkt aus dem bunten Trubel der Schlagerwelt.
Nach dem Schlagerolymp dürfen sich Fans am 30. Juli und 6. August auf zwei Ausgaben von „Schlagerliebe Superhits“ freuen, die die größten Hits und beliebtesten Künstlerinnen und Künstler des Genres feiern.