Das sind die TV-Highlights am Freitag, den 15. September

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache: Schweinepriester, Krimiserie

Der Schweinebauer Silas Hinnerksen (Thomas Bloem) hängt aufgeknüpft an einem Stahlseil in seiner Scheune. Zu seinen Füßen hat der Mörder in großen, roten Buchstaben die Worte "UND TSCHÜẞ!" hinterlassen. Die Trauer über den Tod des Viehwirtes hält sich bei einigen Angehörigen in Grenzen. Zunehmend entsteht der Eindruck, dass das Opfer eine Menge Dreck am Stecken hatte und mehrere Menschen Gründe hatten, den Mann loswerden zu wollen.