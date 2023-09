Frau Ferres, welche Herausforderungen brachte speziell die Doku-Serie im Vergleich zum Spielfilm mit sich?

Ferres: Bei der Doku-Serie kommt es ja auf eine Liebe zum Detail und auf die Pflicht der Faktentreue an. Diesen Spagat zur spannenden Unterhaltung zu schaffen, war die größte Herausforderung. Das begann mit der Auswahl und Partnerschaft mit dem großartigen Lutz Heineking jr. und seiner Produktionsfirma eitelsonnenschein. Ich hatte schon lange das Gefühl, dass Lutz und ich mit unserem Team etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen könnten.

Ich bewundere Lutz für seine künstlerische Handschrift und seinen großartigen sperrigen Humor. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, es gibt in all der Tragik und Dramatik, trotz all der klirrenden Spannung hin und wieder Momente, in denen man lachen muss... weil es so unglaublich ist, was dort geschehen ist. Diese Elemente der Leichtigkeit trotz aller Schwere sind sehr wichtig, um die Faszination der Geschichte oben zu halten. Dass Lutz die tolle Regisseurin Jutta Doberstein gewinnen konnte, ist ein sehr wichtiger Schritt gewesen. Die Arbeit im Hintergrund der Doku-Serie war so aufregend, teilweise detektivisch, um an alle die Original-Materialien zu kommen.