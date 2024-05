Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 16. Mai

20:15 Uhr, RTL, Einsatz für Henning Baum: 112 Inside Feuerwehr, Doku

Personalmangel und Ressourcenknappheit stellen die deutsche Feuerwehr vor immer größere Herausforderungen. Was braucht sie, um im Notfall zuverlässig und rechtzeitig helfen zu können? Was heißt es heute Feuerwehrfrau/-mann zu sein? Was motiviert diese Menschen, ihr eigenes Leben zu riskieren, um andere zu retten? In seinem Einsatz blickt Henning Baum hinter die Kulissen der Feuerwehr und begibt sich wortwörtlich zwischen Feuer und Flamme.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Heute kreieren die Models bunte Beachlooks, um beim Casting für eine Swimwear-Kampagne zu überzeugen. Dann wird's musikalisch: Im Teaching mit Tänzerin und Catwalk-Coach Nikeata zeigt sich, wer Rhythmusgefühl hat. Choreografien zu Hits von Beyoncé und Justin Timberlake bringen die Models ins Schwitzen. Doch als wäre das nicht genug, kommt noch dazu, dass Lip sync-Action gefragt ist! Den krönenden Abschluss bildet der Walk.

20:15 Uhr, VOX, R.I.P.D. - Rest In Peace Department, Fantasy-Actionkomödie

Der abgebrühte Bostoner Cop Nick Walker (Ryan Reynolds) wird eines Tages von seinem korrupten Partner Bobby (Kevin Bacon) erschossen und findet sich im Himmel wieder. Im Büro des R.I.P.D., des "Rest in Peace Department" erklärt ihm seine neue Chefin Procter (Mary-Louise Parker), was in Zukunft seine Aufgaben als himmlischer Detective sind. Nick soll untote Seelen, sogenannte "Deados", auf der Erde aufspüren und sie zu ihrer letzten Destination bringen. Für seinen neuen Job bekommt Nick den äußerst knorrigen Marshall Roy Pulsipher (Jeff Bridges) an die Seite gestellt, der mehr als entnervt darüber ist, fortan mit dem jungen Greenhorn zusammenzuarbeiten.

