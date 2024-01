Worum geht's in Staffel 16?

Die letzte Staffel endete mit einem fiesen Cliffhanger. Nach seinem Fast-Tod will Markus Köfler (Sebastian Ströbel) nur noch Zeit mit seiner neuen Liebe Alexandra Winkler (Viktoria Ngotsé) verbringen. Doch dann taucht Nina (Josephin Busch) auf – und sitzt im Rollstuhl. Wie ist sie im Rollstuhl gelandet? Und was bedeutet ihr Besuch für die Beziehung von Markus und Alexandra? Auch wenn er und Nina nie ein Paar waren, so war zwischen den beiden doch immer mehr als Freundschaft.