ARD und ZDF

ARD und ZDF übertragen 34 der 51 EM-Spiele live. Das ZDF wird unter anderem am 14. Juni das Eröffnungsspiel Deutschland - Schottland zeigen (ab 19:25 Uhr "sportstudio live", Anpfiff um 21:00 Uhr). Abseits der Übertragungen werden auch das "ZDF-Morgenmagazin" (10. bis 14. Juni, 24. bis 28. Juni und 8. bis 12. Juli täglich zwischen 5:30 Uhr und 9:00 Uhr) und das "ZDF-Mittagsmagazin" (17. bis 21. Juni und 1. bis 5. Juli montags bis freitags von 12:10 Uhr bis 14:00 Uhr) über die EM berichten. Als neuer Experte bei den beiden Magazinen wird René Adler (39) dabei sein.

In einem "heute-show"-Spezial "Fußball - Ein Ball für zwei" (28. Juni, 22:30 Uhr) werden sich Lutz van der Horst (48) und Fabian Köster (28) der Fußball-EM in Deutschland widmen 17 weitere Spiele, darunter das Finale, werden im Ersten gezeigt. Nach den Begegnungen, Interviews und Spielanalysen soll es live weitergehen: Stephanie Müller-Spirra (41), Comedian Malte Völz und Fußball-Experte Arnd Zeigler (58) werden mit einem Fußballquiz direkt aus der Bochumer Kneipe "Zum Kuhhirten" an den Start gehen.