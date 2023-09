Die besten TV-Tipps für Freitag, den 22. September

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache, Krimiserie

In den Überresten der niedergebrannten Gartensauna der berühmten Krimiautorin Bettina Döring (Marion Kracht) wird eine Leiche entdeckt. Owe (Mathias Harrebye-Brandt) ist ein großer Fan von Bettinas Hauptfigur, Kommissar Hensleff. Das Ermittlerteam stellt schnell fest, dass die Tote Katerina Mlinar (Sarah Palarczyk) ist, die als Putzkraft für viele Prominente arbeitete. Aufgrund ihrer verschwiegenen Art hatte sie Einblick in die Geheimnisse der VIPs. Viktoria (Lena Dörrie) und Sami (Tamer Trasoglu) beginnen, in der Welt der lokalen Prominenten zu ermitteln.