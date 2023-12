Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 13. Dezember

20:15 Uhr, Das Erste, Mein Falke, Drama

Die forensische Biologin Inga Ehrenberg (Anne Ratte-Polle) ist so intensiv in ihre Arbeit im Rechtsmedizinischen Institut vertieft, dass sie nicht bemerkt, wie einsam sie nach der Trennung von ihrem Ehemann ist. Erst als ihr Vater (Jörg Gudzuhn) behauptet, sie habe eine Halbschwester (Olga von Luckwald), und ein Falkner (Dennis Pörtner) sie bittet, ein Falken-Junges aufzunehmen, gerät sie in einen Strudel lang versteckter, schmerzhafter Emotionen.

Sie beginnt, den Falken zu domestizieren, fest davon überzeugt, dass der Vogel sie niemals verlassen wird. Gleichzeitig muss sie sich mit dem Fund eines toten Babys, dessen Identität unklar ist, und mit zwei weiteren Fällen auseinandersetzen.