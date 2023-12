Wo kann man die "Sissi"-Filme streamen?

Du hast zu Weihnachten (ist ja stressig, so ein Fest der Liebe!) keine Zeit zum Fernsehen und möchtest dir, ganz im Trend der Zeit, selbst aussuchen, wann (und auf welchem Endgerät) du die kultigen "Sissi"-Filme sehen möchtest? Und vor allem: "Sissi" ist so herzallerliebst, so picksüß, so sehr historisch (inakkurater) Eskapismus, dass es doch schade wäre, die Filme nur in der Weihnachtszeit zu genießen, oder? Denn: "Sissi" ist eine Lebenseinstellung, die das gesamte Jahr über aktuell ist!

Hier kannst du die gesamte "Sissi"-Trilogie streamen: Netflix, Sky, RTL+, Apple TV+, Maxdome und Amazon Prime Video.

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!