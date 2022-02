Die besten TV-Tipps am Mittwoch, dem 23. Februar

20:15 Uhr, Das Erste: "ZERV - Zeit der Abrechnung: Spurensuche"

Krimiserie: Die ZERV-Kommissarin Frauke Beckmann (Henriette Hölzel) ist schwer verletzt worden. Es ist unklar, ob sie je wieder laufen kann. Ihr Chef Peter Simon (Fabian Hinrichs) ist am Boden zerstört. Auf der Suche nach den Tätern landen Karo Schubert (Nadja Uhl) und Simon wieder bei Gärster (Thorsten Merten). Dessen Ziehsohn Reiko Böttcher (Leon Seidel) steht unter Verdacht, an dem Waffendiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Er wird festgenommen.

20:15 Uhr, RTL: "Der Bachelor"

Kuppelsoap: Der "Día de Muertos" hat in Mexiko eine besondere Bedeutung und auch der Bachelor möchte ihn mit fünf der Frauen feiern. Geschminkt und kostümiert empfängt er sie und lädt eine von ihnen im Anschluss zu einem Spaziergang zu zweit ein. Bei einem Gruppendate am Strand geht die ausgelassene Stimmung weiter. Unter freiem Himmel wird getanzt und Beachvolleyball gespielt, bevor der Tag für eine der Frauen besonders romantisch zu Ende geht.

20:15 Uhr, kabel eins: "The Core - Der innere Kern"

Sci-Fi-Action: Eine Reihe weltweiter Naturkatastrophen versetzt die Menschheit in Angst und Schrecken. Wissenschaftler finden heraus, dass das Magma im Erdkern nicht mehr richtig zirkuliert, wodurch sich das Magnetfeld der Erde nach und nach verflüchtigt. Dr. Josh Keyes (Aaron Eckhart) soll gemeinsam mit einem Team aus "Terranauten" den Weltuntergang verhindern. Das Team begibt sich auf eine lebensgefährliche Mission, die direkt ins Innere des Planeten führt.

20:15 Uhr, Tele 5: "Population 436"

Mystery-Thriller: Seit rund hundert Jahren bleibt die Bevölkerungszahl in dem kleinen Dorf Rockwell Falls konstant bei 436 Einwohnern. Volkszähler Steve (Jeremy Sisto) soll im Auftrag des Staates herausfinden, warum das so ist. Die Menschen in dem Kaff begegnen ihm höflich, aber auch misstrauisch. Aus gutem Grund, birgt das Städtchen doch ein dunkles Geheimnis.

20:15 Uhr, ZDFneo: "Wilsberg: Miss-Wahl"

Krimi: Wilsberg (Leonard Lansink) hat einen Job bei einem Schönheitswettbewerb. Er soll auf viele hübsche Mädchen aufpassen. Irgendjemand ist hinter einem der Models her und führt Böses im Schilde. Wilsberg kennt den Unbekannten, der in den Umkleiden herumschleicht. Es ist Harry Jonas (Rainer Piwek), Kumpel aus alten Zeiten und ebenfalls Privatdetektiv. Zu einer Aussprache kommt es jedoch nicht, denn Harry wird ermordet. Es stellt sich heraus, dass Harry an einer Story recherchiert hat, die sich offenbar um eine der Kandidatinnen dreht: Rebecca (Vijessna Ferkic), die Tochter des Bürgermeisters.