Die besten TV-Tipps am Montag, den 26. Juni

20:15 Uhr, RTL, The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz, Show

Bei "The Wheel" ist der Name Programm: Mittelpunkt der Show ist ein riesiges, in sieben Zonen unterteiltes Rad. Jeden Montag lädt Moderator Chris Tall sieben neue Prominente in seine Show ein, die in den Zonen des rotierenden Rads Platz nehmen, um von hier aus tatkräftig drei Kandidaten zu unterstützen. Diese quizzen um den ganz großen Gewinn von über 100.000 Euro!