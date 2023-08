Die besten TV-Tipps für Montag, den 28. August

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Die Löwinnen und Löwen sind zurück! Und mit ihrem Know-How und ihrer Leidenschaft, aus kleinen Startups große Unternehmen aufzubauen, sind sie nicht allein. Denn eine neue Investorin bereichert das Löwenrudel: Tijen Onaran. Die 38-Jährige gilt in Deutschland als eine wichtige Meinungsmacherin in den Bereichen Digitalisierung, Diversität und Sichtbarkeit. Vor allem das Thema Female Empowerment liegt der Unternehmerin dabei stark am Herzen.