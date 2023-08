"Polizeiruf 110": Hannah Schiller spielte schon im Horror-"Tatort"

Zwei Auszeichnungen und viele weitere Rollen

Für ihre Rolle in dem besonders nervenaufreibenden Sonntagskrimi mit Untoten, Schlafstörungen und einem grausamen Serienmörder wurde die charismatische Jungschauspielerin 2021 mit dem Jupiter Award in der Kategorie beste Hauptdarstellerin und dem Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie Nachwuchs ausgezeichnet.

Ihr Debüt feierte Hannah Schiller vor zehn Jahren in der Romanverfilmung "Die Mütter-Mafia" (2013, ZDF). Zuletzt war sie auch in der TV-Miniserie "Die nettesten Menschen der Welt" (ARD, 2023), in der TV-Serie "Jerks." (2020-2023) und in der Miniserie "Gestern waren wir noch Kinder" (ZDF, 2022) zu sehen. Mindestens drei weitere Serien mit ihr sind laut "crew-united.de" in Arbeit...