Eine neue alte Aufgabe für Sebastian Pufpaff (47): Der Moderator wird im Winter nicht mehr nur ein Mal in der Woche durch "TV total" führen, sondern auch ein zweites Mal. Das hat ProSieben am 29. August angekündigt.

Die Neuauflage der von Stefan Raab (57) entwickelten Show, durch die Pufpaff seit November 2021 führt, wird demnach weiterhin zur Primetime am Mittwochabend zu sehen sein. An einem weiteren Abend soll dann aber wöchentlich - und ebenfalls um 20:15 Uhr - auch eine "TV total"-Sonderausgabe gezeigt werden. An welchem Wochentag teilt der Sender noch nicht mit.