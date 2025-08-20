The Twisted Tale of Amanda Knox: Wie viele Folgen, wann Finale?

Diese Miniserie ist inspiriert durch Amanda Knox' wahre Geschichte. Die Amerikanerin wurde in Italien zu Unrecht für den tragischen Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilt. "The Twisted Tale of Amanda Knox"erzählt von ihrem Kampf, ihre Unschuld zu beweisen und die Freiheit zurückzugewinnen. Am 20. August geht es auf Disney+ los - doch wie sieht der Episodenfahrplan dann aus?