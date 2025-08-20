The Twisted Tale of Amanda Knox: Wie viele Folgen, wann Finale?
Wie sieht der Episodenfahrplan für die True-Crime-Miniserie auf Disney+ aus?
Diese Miniserie ist inspiriert durch Amanda Knox' wahre Geschichte. Die Amerikanerin wurde in Italien zu Unrecht für den tragischen Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilt. "The Twisted Tale of Amanda Knox"erzählt von ihrem Kampf, ihre Unschuld zu beweisen und die Freiheit zurückzugewinnen. Am 20. August geht es auf Disney+ los - doch wie sieht der Episodenfahrplan dann aus?
Wie viele Folgen hat "The Twisted Tale of Amanda Knox"?
Die Miniserie über Amanda Knox umfasst insgesamt 8 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die Serie startet am 20. August 2025 auf Disney+ mit einer Doppelfolge. Danach erscheint immer mittwochs je eine weitere Episode, wodurch sich folgender Episodenfahrplan ergibt:
- 20. August: Folgen 1 ("Amanda") + 2 ("Ci vediamo più tardi")
- 27. August: Folgen 3 ("The Guardian of Perugia")
- 3. September: Folgen 4 ("All You Need Is Love")
- 10. September: Folgen 5 ("Mr. Nobody")
- 17. September: Folgen 6 ("Colpevole")
- 24. September: Folgen 7 ("U were there")
- 1. Oktober: Folgen 8 ("Libertá") (Finale)