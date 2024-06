Wen das Fußballfieber noch nicht gepackt hat, wird sich durch diese Akündigung bestimmt davon anstecken lassen: Die UEFA EURO 2024 kann nicht nur direkt im Fußballstadion mitverfolgt werden, sondern noch viel bequemer daheim vor dem Flachbildschirm. 20 Spiele sind live in ORF 1 zu sehen. ORF 1 zeigt 16 Spiele in der Gruppenphase und je zwei Begegnungen im Achtel- bzw. im Viertelfinale. ServusTV überträgt insgesamt 31 Spiele live und exklusiv. Dazu zählen neben dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland u.a. die beiden Halbfinal-Spiele (Di., 09.07 bzw. Mi., 10.07.), das große Finale (So., 14.07.) sowie alle Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft. Mindestens 120 Stunden wird ServusTV live von der UEFA EURO 2024 berichten.

Gleich vier ehemalige ÖFB-Teamspieler sind für ServusTV im Einsatz: Zlatko Junuzovic, Martin Harnik, Florian Klein und Sebastian Prödl. Dazu kommt das von den Übertragungen der UEFA Champions League bekannte Kult-Duo Jan Åge Fjörtoft und Steffen Freund. Insgesamt haben die ServusTV-Experten für ihre Länder, also Österreich, Norwegen und Deutschland, 333 Länderspiele absolviert.