Insgesamt erreichte ServusTV mit der Übertragung der UEFA EURO 2024 rund 6,2 Millionen Österreicher, über 13 Millionen Views bei ServusTV On mit 31 Spielen und 122 Stunden live. Herausragend: das Achtelfinalspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Türkei. Sie erzielte bei ServusTV Rekordmarktanteile von 72,5 % in der Basis (E12+) sowie 82,0 % in der Zielgruppe (E12-49) und bei einer Fußballübertragung in Österreich noch nie dagewesene 2,46 Millionen Zuseher. Damit ist die Übertragung die erfolgreichste TV-Sendung im österreichischen Fernsehen seit 18 Jahren.