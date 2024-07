EM 2024 beschert ServusTV Rekordzahlen und Millionenpublikum

Das waren die EM-Spiele mit dem größten Zuschauerinteresse

Das Eröffnungsspiel Deutschland vs Schottland am 14. Juni erreichte im Schnitt 774.000 Zuseher und einen Marktanteil von 29,2 %. Bei "ServusTV On" erzielte das Spiel 383.000 Views. Das beste Spiel ohne Beteiligung der österreichischen Nationalmannschaft war das Achtelfinale Spanien vs Georgien am 30. Juni mit einer Durchschnittsreichweite von 1,1 Mio. Zusehern. Bei "ServusTV On" ist das beste Spiel ohne österreichische Beteiligung das Achtelfinale Deutschland vs Dänemark mit rund 400.000 Views.