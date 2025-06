Nach den denkwürdigen Halbfinal-Spielen mit dem glanzvollen Sieg der Spanier gegen die Franzosen und dem Siegestor von Christiano Ronaldo gegen Deutschland, verspricht das Finale der UEFA Nations League in München so einiges – etwa das Aufeinandertreffen von Jungstar Lamine Yamal und Alt-Star Cristiano Ronaldo. Via ORF 1 sind die Fußballfans am Sonntag, dem 8. Juni 2025, um 20.15 Uhr live dabei. Dietmar Wolff und Helge Payer kommentieren. Im Studio analysieren Bernhard Stöhr, Michael Liendl und Herbert Prohaska.