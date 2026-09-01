In Köln und Umgebung laufen derzeit die Dreharbeiten für den vierten Block der 13. Staffel der ZDF-Klinikserie. Henrike Hahn verlässt die Serie zum Ende der neuen Staffel auf eigenen Wunsch, um sich anderen Rollen und Herausforderungen zu widmen. Antonia Jungwirth übernimmt dann die titelgebende Rolle der Betty in der Vorabendserie.

Erster Auftritt von Antonia Jungwirth im Frühjahr 2027

Der Start in Aachen könnte für Babette alias „Betty“ Fuchs turbulenter kaum sein: Noch bevor sie ihren ersten Arbeitstag in der Karlsklinik als Stationsleiterin antritt, muss sie mehrere „Zusammenstöße“ verkraften – dabei bleiben nicht nur am Autoblech Schrammen zurück, auch privat bekommt ihr Leben Kratzer. Doch die temperamentvolle, direkte Betty wäre nicht Betty, wenn sie jetzt auf die Bremse treten würde. In der Karlsklinik wird ihr schnell klar, dass auch der neue Job einige Überraschungen bereithält, die nicht in ihrer Stellenbeschreibung stehen. Mit ihrer sympathisch-spontanen Art schafft sie es aber schnell, das Team für sich zu gewinnen.

Die 13. Staffel von „Bettys Diagnose“ startet mit der aktuellen Hauptdarstellerin Henrike Hahn als Schwester Betty am Freitag, 18. September 2026, im ZDF-Streaming-Portal, und ab Freitag, 25. September, 19.25 Uhr im ZDF. Zum Ende dieser Staffel, die bis Frühjahr 2027 ausgestrahlt wird, übernimmt Antonia Jungwirth alias „Betty“ Fuchs. Ab der 14. Staffel (Herbst 2027) ist sie regelmäßig als neue Leiterin der Aufnahme-Station in der Aachener „Karlsklinik“ zu sehen.