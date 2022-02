Ein überraschendes Comeback

In der ersten Post-Credit-Szene wird uns gezeigt, dass Nathans Bruder Sam, den alle für tot halten, durchaus noch sehr lebendig ist. Wir sehen, wie er an einem unbekannten Ort in einer Gefängniszelle sitzt und für seinen Bruder Postkarten vorbereitet, auf denen sich Hinweise auf weitere verborgene Schätze finden.

In einem Interview mit "Indiewire" spricht Regisseur Ruben Fleischer diese Szene an und weigert sich, den Namen des Schauspielers zu nennen: "Ich glaube, er scheint nicht einmal in den Credits auf." Den ganzen Film über war Sam nämlich nur in Rückblenden in seiner jüngeren Version zu sehen und wurde von Ruby Pankow verkörpert. Wer den älteren Sam darstellt, bleibt somit vorerst ein Geheimnis.

Zumindest wir als ZuschauerInnen haben nun gegenüber Nathan einen Wissensvorsprung, denn der ist nach wie vor von Sams Tod überzeugt.