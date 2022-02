Dieser "Uncharted"-Stunt war für Tom Holland besonders hart

Fünf Wochen Drehzeit für einen luftigen Stunt

Auf die Frage, welcher Stunt ihn denn am meisten gefordert habe, berichtet er von einer Szene, in der er aus dem Frachtraum eines Flugzeugs fällt und sich in luftiger Höhe über das ebenfalls mit hinausgesogene Frachtgut wieder in den Laderaum zurückhangeln muss, bis ihn dann ein in Bewegung gesetztes Auto noch einmal in den Himmel hinauskatapultiert.

Holland gesteht, das sei "die härteste Action-Szene" gewesen, die er bisher gedreht habe, und fügt hinzu: "Diese Sequenz hat ungefähr fünf Wochen Drehzeit erfordert und ich bin wirklich an mein Limit gekommen. An manchen Tagen musste ich in 30 Metern Höhe an einer rotierenden Kiste hängen und mich daran festhalten, bis sie mich abwarf. Das hat mir Angst gemacht, aber ich glaube, genau dieser Umstand lässt die Szene im Film dann auch so authentisch wirken."

Ob das der Wahrheit entspricht, könnt ihr leicht nachprüfen, da die komplette Flugzeug-Szene bereits als Clip veröffentlicht wurde. Wir finden jedenfalls, dass er die Sache auch ohne Spinnenkraft perfekt hingekriegt hat.