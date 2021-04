4 unheimliche Filmmomente, die im Hintergrund passieren

"ES" ist voller gruseliger Szenen, doch einer der furchteinflößendsten Momente ist kaum zu erkennen, wenn man nicht genau hinsieht: Während Ben Hanscomb in der Bibliothek sitzt und durch ein Buch blättert, dreht sich im Hintergrund eine alte Frau zu ihm um – und fixiert ihn mit einem Lachen im Gesicht. Die alte Frau schaut das Kind in der ganzen Szene grundlos an und man erfährt auch nicht, warum sie sich so für den kleinen Jungen interessiert. Creepy.