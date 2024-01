Laut "Variety" sei es außerdem das erste Mal seit 2014, die Pandemie-Jahre 2020 und 2021 ausgenommen, dass kein Film von Disney die Milliarden-Marke knacken konnte. Der neueste "Indiana Jones"-Film konnte etwa für Disney-Verhältnisse genauso wenig an den Kassen überzeugen wie der Marvel-Streifen "Ant-Man and The Wasp: Quantumania". Während es die Superhelden-Action nach Zahlen von "Box Office Mojo" zumindest noch auf rund 476 Millionen Dollar brachte, waren es bei Indy nur knapp unter 384 Millionen. "The Marvels" konnte demnach sogar nur rund 205 Millionen Dollar einspielen.