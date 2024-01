Österreichische Kinocharts 2023: Die 10 erfolgreichsten Filme!

TOP 10 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS 2023

1 "Barbie" 799.811 Besucher 2 "Avatar 2: The Way of Water" 707.618 Besucher 3 "Super Mario Bros. - Der Film" 691.863 Besucher 4 "Oppenheimer" 506.127 Besucher 5 "Rehragout-Rendezvous" 308.343 Besucher 6 "Griechenland" 283.783 Besucher 7 "Elemental" 263.660 Besucher 8 "Guardians of the Galaxy: Volume 3" 245.299 Besucher 9 "Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" 244.496 Besucher 10 "Fast & Furious 10" 235.708 Besucher

TOP 10 DER HEIMISCHEN KINOPRODUKTIONEN 2023

1 "Griechenland" 283.783 Besucher 2 "Der Fuchs" (minoritäre Koproduktion) 114.627 Besucher 3 "Pulled Pork" 105.622 Besucher 4 "Neue Geschichten vom Franz" 64.774 Besucher 5 "Wie kommen wir da wieder raus?" 40.658 Besucher 6 "Ein ganzes Leben" 40.532 Besucher 7 "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" 30.914 Besucher (minoritäre Koproduktion) 8 "Hals über Kopf" 22.500 Besucher 9 "Alma und Oskar" 21.433 Besucher 10 "Feminism WTF" 19.764 Besucher