"Universum – Die Show" mit Mirjam Weichselbraun lädt am Samstag, dem 27. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zum Quizzen über Themenbereiche aus den "Universum"-Naturfilmen und der "Universum History"-Reihe ein.

In der neuen Quiz-Sendung dreht sich alles um spektakuläre Bilder, Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten, faszinierende Ökosysteme, aber auch spannende Zeitreisen in längst vergangene Epochen ebenso wie in die jüngere Geschichte. Wer stellt sich den Fragen?