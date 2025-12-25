"Universum – Die Show“: Wer ist in der neuen Quizshow?
"Universum – Die Show" mit Mirjam Weichselbraun lädt am Samstag, dem 27. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zum Quizzen über Themenbereiche aus den "Universum"-Naturfilmen und der "Universum History"-Reihe ein.
In der neuen Quiz-Sendung dreht sich alles um spektakuläre Bilder, Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten, faszinierende Ökosysteme, aber auch spannende Zeitreisen in längst vergangene Epochen ebenso wie in die jüngere Geschichte. Wer stellt sich den Fragen?
Diese Teams treten zur Universum-Quizshow an
Drei Teams – bestehend aus je einem Promi und einer Quiz-Kandidatin bzw. einem Quiz-Kandidaten – treten in mehreren spannenden Runden gegeneinander an. In der ersten Sendung spielen "Dancing Stars"-Jurorin Maria Angelini-Santner mit Harald Zeitlhofer, ORF-Moderator und -Kommentator Hans Knauß mit Julia Lauss und Schauspieler Gregor Seberg – zu sehen ab 18. Jänner in "School of Champions" in ORF 1 – mit Nicola Feichtegger. Gemeinsam stellen sich die Teams einem spannenden Wissensduell mit Multiple-Choice-Fragen, Sortieraufgaben und schnellen Buzzer-Runden. Wissen, Reaktionsvermögen und Teamgeist sind gefragt, denn am Ende zählt jeder Punkt, um eine ganz persönliche Traumreise für die Quiz-Kandidatin oder den Quiz-Kandidaten zu ergattern.