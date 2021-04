7 Filmklischees, die vollkommen unrealistisch sind

Am Abgrund

In jedem Actionfilm bekommt man es zu sehen: Die Hauptfigur, die am Abgrund hängt. Während der durchschnittliche Mensch gerade einmal einen Klimzug schafft, hängt im Kino regelmäßig jemand minutenlang am Abgrund und schafft es nicht selten, sich sogar mit nur einem Arm hochzuziehen. Das beliebte Spannungsmoment ist leider inzwischen zum Klischee geworden, aber dürfte uns wohl auch in den nächsten Jahrzehnten Filmgeschichte nicht erspart bleiben.