Dass der Streamingdienst Netflix an einer Neuauflage des Serienklassikers "Unsere kleine Farm" arbeitet, hatten US-amerikanische Branchenseiten wie "Deadline" erstmals Ende Januar 2025 vermeldet. Seither ist die Umsetzung des ambitionierten Projekts offenbar bestens fortgeschritten: So vermeldet "Variety" nun , dass der offizielle Starttermin des "Unsere kleine Farm"-Reboots am 9. Juli 2026 sein wird. Und mehr noch: Anscheinend ist der Streamingriese so vom Erfolg des Formats überzeugt, dass bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde.

"Unsere kleine Farm" basiert lose auf der gleichnamigen und autobiografischen Buchreihe von Laura Ingalls Wilder. Zwischen 1974 und 1983 wurden für die erste TV-Adaption über 200 Folgen in neun Staffeln produziert. Im Zentrum der Geschichte, die im späten 19. Jahrhundert angesiedelt ist, steht die US-amerikanische Farmerfamilie Ingalls. In den Hauptrollen waren damals unter anderem Michael Landon (1936-1991), Karen Grassle (84), Melissa Gilbert (61) und Melissa Sue Anderson (63) zu sehen.

Bekannte Geschichte mit neuem Personal

Rebecca Sonnenshine ("The Boys", "Vampire Diaries") ist als Showrunnerin und ausführende Produzentin des Reboots, das Netflix als "Neuinterpretation" des Originals bezeichnet haben soll, mit an Bord. "Als ich fünf Jahre alt war, habe ich mich in diese Bücher verliebt", wird Sonnenshine zitiert. "Sie haben mich dazu inspiriert, Autorin und Filmemacherin zu werden, und ich fühle mich geehrt und freue mich, diese Geschichten mit Netflix für ein neues globales Publikum zu adaptieren."

Zum Cast der Neuauflage zählen demnach unter anderem Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als deren ältere Schwester Mary, Luke Bracey als Charles "Pa" Ingalls sowie Crosby Fitzgerald als Caroline "Ma" Ingalls.