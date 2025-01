Ein verschwundenes Mädchen, eine Freundesgruppe und ein wiederkehrender Albtraum, der von Nacht zu Nacht grausamer wird. Das sind die Zutaten einer ino-Adaption der gefeierten gleichnamigen Survival-Horror-Videospielreihe "Until Dawn" mit perfiden Twists für alle Genre-Fans. Zur Einstimmung gibt es hier den Trailer :

Zeitschleifen-Horror

Ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer Schwester Melanie begeben sich Clover und ihre Freunde auf der Suche nach Antworten in das abgelegene Tal, in dem sie verschwunden ist. Bei der Erkundung eines verlassenen Besucherzentrums werden sie von einem maskierten Killer verfolgt und einer nach dem anderen auf grausame Weise ermordet… Bis sie aufwachen und sich wieder am Anfang desselben Abends wiederfinden.

"Until Dawn" basiert auf dem beliebten Videospiel der PlayStation Studios, Regie führte David F. Sandberg ("Shazam!"-Reihe, "Lights Out").

In den Hauptrollen sind Ella Rubin ("Als du mich sahst"), Michael Cimino ("Love, Victor"), Odessa A’zion ("Hellraiser – Das Schloss zur Hölle"), Ji-young Yoo ("Expats") und Peter Stormare ("John Wick: Kapitel 2") zu sehen.