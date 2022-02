"Upload"-Trailer: Staffel 2 des Comedy-Hits bald auf Amazon Prime

Willkommen in der schönen neuen Jenseits-Welt von "Upload", in der auch nach dem persönlichen Tod noch lange nicht Schluss ist, denn in der SciFi-Comedy von Emmy-Gewinner Grag Daniels ("The Office", "Parks & Rec") kann man das eigene Bewusstsein post mortem in ein anderes Leben hochladen und dadurch eine wahre Luxus-Existenz führen.

Die Angebote dort erleben immer neue Updates und so wird uns in Staffel 2 als Weiterentwicklung zum Beispiel ein Baby-Wunsch-Programm präsentiert. Doch die Ergebnisse lassen eher zu wünschen übrig, da eine Frau nach dem ersten Anblick des Winzlings in einen lauten Schreckens-Schrei ausbricht, wie der Trailer zeigt: