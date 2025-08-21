Ab 24. August bis 7. September heißt es wieder: "Game, Set, Match", wenn die US Open 2025 auf JOYN aufschlagen. ETennisfans dürfen sich auf packende Matches, große Emotionen und die besten Spieler und Spielerinnen der Welt freuen, wie die Vorjahressieger:innen Jannik Sinner und Aryna Sabalenka sowie Carlos Alcaraz , Coco Gauff , Alexander Zverev , Jessica Pegula , Novak Djokovic , Iga Swiatek & Co. Sebastian Ofner greift fix im Hauptbewerb in Flushing Meadows an.

Die PULS 24-Moderatorin und ausgezeichnete Tennisspielerin Bianca Ambros verstärkt die JOYN Sport-Crew bei den US Open und sie wird mit den Kommentatoren Mario Hochgerner , Florian Knöchl, Phillip Hajszan , Lukas Kapun und Chris Bauer die Zuseher:innen gemeinsam mit den Top-Expert:innen Barbara Haas , Jürgen Melzer und Stefan Koubek kompetent und unterhaltsam durch das Tennis-Highlight mit 26 Spielen in 15 Tagen führen.

Welche Spiele werden gezeigt?

Die US Open finden heuer vom 24. August bis 7. September 2025 in Flushing Meadows, New York City statt. Bis zum Viertelfinale werden im Hauptbewerb jeden Tag zwei Spiele live ab 16:45 Uhr auf PULS 24 und JOYN übertragen.

Im Viertelfinale werden je zwei Frauen- und Männer-Partien gezeigt und jeweils ein Halbfinal-Match (First Pick). Ab den Halbfinalpartien sind die Spiele auf JOYN & PULS 4 zu sehen.

Den großen Abschluss machen das Damen- und Herren-Finale am Samstag, den 6. September ab 22:00 Uhr und Sonntag, den 7. September 2025 ab 19:25 Uhr live auf JOYN & PULS 4.