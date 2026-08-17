US Open 2026 live im TV: Das sind die Übertragungstermine
Tennisfans dürfen sich auf die großen Stars des Tennis und auf geballte rot-weiß-rote Tennis-Power freuen. Mit Shooting-Star Lilli Tagger, Anastasia Potapova und Sinja Kraus stehen drei Damen und Filip Misolic bei den Herren fix im Hauptbewerb. Julia Grabher, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler müssen über die Qualifikation.
Von 30. August bis 13. September blickt die Tenniswelt nach Flushing Meadows: Die US Open 2026, das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, sind exklusiv frei empfangbar auf JOYN und PULS 4 zu sehen.
Welche Spiele werden gezeigt?
- Täglich zwei Spiele aus dem Hauptbewerb live ab 16:45 Uhr auf JOYN (30. August bis inklusive Viertelfinale) – die ausgewählten Spielpaarungen werden auf https://www.joyn.at/bts veröffentlicht
- Eine Herren-Achtelfinal-Partie am 6. September live auf JOYN & PULS 4
- Je ein Damen- und Herren-Halbfinale live auf JOYN & PULS 4
- Das Damen-Finale am Samstag, den 12. September, ab 22:00 Uhr live auf JOYN & PULS 4
- Das Herren-Finale am Sonntag, den 13. September, ab 19:25 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Ex-ÖTV-Asse als Experten-Team auf JOYN & PULS 4
Die US Open 2026 werden von der erfahrenen JOYN- und PULS 4-Sport-Crew begleitet. Die Kommentator:innen Mario Hochgerner, Bianca Ambros, Florian Knöchl, Phillip Hajszan und Lukas Kapun führen die Zuseher durch das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Unterstützt werden sie von den ehemaligen österreichischen Tennis-Assen Stefan Koubek, Julian Knowle und Dennis Novak, die mit ihrer internationalen Erfahrung exklusive Einblicke, Analysen und Hintergrundgeschichten aus der Welt des Spitzentennis liefern.