US Open 2026 live im TV: Das sind die Übertragungstermine

Tennisfans dürfen sich auf die großen Stars des Tennis und auf geballte rot-weiß-rote Tennis-Power freuen. Mit Shooting-Star Lilli Tagger, Anastasia Potapova und Sinja Kraus stehen drei Damen und Filip Misolic bei den Herren fix im Hauptbewerb. Julia Grabher, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler müssen über die Qualifikation.

Von 30. August bis 13. September blickt die Tenniswelt nach Flushing Meadows: Die US Open 2026, das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, sind exklusiv frei empfangbar auf JOYN und PULS 4 zu sehen.