Am 5. November stimmen die US-Amerikaner über ihren nächsten Präsidenten oder ihre nächste Präsidentin ab. Zur Wahl stehen Ex-Präsident Donald Trump (78) und US-Vizepräsidentin Kamala Harris (60). Auch in Österreich und Deutschland besteht großes Interesse an der richtungsweisenden Abstimmung in den Vereinigten Staaten. Gleich eine ganze Reihe von deutschsprachigen TV-Sendern übertragen in der Nacht vom 5. auf den 6. November die Präsidentschaftswahl live.