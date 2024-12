Ein großes Opfer wird belohnt

Es ging darum, die vom Sturmgott Nalo mit einem Fluch belegte versunkene Insel Motufetu wieder an die Meeresoberfläche zu bringen. Maui hätte das fast geschafft, doch dann drohte er plötzlich zu scheitern und seine Kräfte zu verlieren. Vaiana taucht daraufhin auf den Meeresgrund und bringt es fertig, die tobenden Elemente zu besänftigen. Dabei geht ihr allerdings im wahrsten Wortsinn die Luft aus und als sie später von Maui gefunden wird, scheint sie tot zu sein. Doch da erscheinen erneut ihre Ahnen – allen voran ihre Großmutter - und beleben das Mädchen wieder.

Als sie erwacht, hat sie ein besonderes Leucht-Tattoo an einem Arm und auch ihr Ruder beginnt zu leuchten. Damit dürfte sie also näher an den Tattoo-Träger Maui herangerückt sein und tatsächlich ergeben sich durch diese Veränderung wohl ziemlich weitreichende Konsequenzen. In einem "Deadline"-Interview spricht Co-Regisseurin und Drehbuchautorin Dana Ledoux Miller Klartext und stellt fest, dass Vaiana nun wirklich auch zur Halbgöttin geworden ist. Was genau das freilich für die Figur bedeutet und über welche besonderen Kräfte sie damit verfügt, muss sich erst in der Zukunft zeigen. Da in der Post-Credit-Szene alle Weichen für "Vaiana 3" gelegt wurden, müssen wir auf die Antwort also hoffentlich nicht allzu lange warten.

