Nach acht Jahren Pause sticht das abenteuerlustige Inselmädchen Vaiana erneut in See und hat etliche neue Songs mit dabei. Ihre aktuelle Mission vereint sie selbstverständlich wieder mit dem alten Halbgott-Kumpel Maui und nachdem die beiden etliche heikle Situationen gemeistert haben, können sie aufatmen. Doch ist das Ende tatsächlich so strahlend oder gibt es Grund für Besorgnis? Normalerweise überrascht uns Disney ja mit einer Post-Credit-Szene, in der uns womöglich Ausblicke auf künftige Entwicklungen geboten werden. Ob das bei "Vaiana 2" auch so ist, wollen wir euch im folgenden Artikel verraten.